شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو شركة KRONOSPAN النمساوية يزورن هيئة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
تطرق اللقاء الي مناقشة كافة المحاور المتعلقة باستثمار الشركة في مصر لإقامة مصنع للألواح الخشبية متعددة الأغراض على مساحة ما يقرب من 100 ألف متر مربع وذلك لتغطية السوق المحلي والتوجه للتصدير في مرحلة لاحقة من الإنتاج ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يقرب من 100 فرصة عمل
وقام عمرو نور الدين خلال اللقاء بعرض أهم التعديلات التي يشملها قانون الاستثمار ودور تلك التعديلات في تهيئة المناخ الاستثماري في مصر ومنها توسيع نطاق برنامج الرخصة الذهبية والذي يمنح موافقة واحدة لتنفيذ المشروعات وتشغيلها دون الحاجة لأي موافقات أخرى وبما يشمل مجموعة أوسع من القطاعات والأنشطة، وكذا إجراءات
تبسيط عملية تأسيس الشركات من خلال التأسيس الالكتروني بالإضافة إلي أهم الضمانات والحوافز التي سيتم منحها للمستثمرين الجدد مشيرا إلى حرص الهيئة على تقديم الدعم الكامل للشركة في مشروعها الجديد، كما استعرض نورالدين أهم الأنظمة الاستثمارية التي تتيحها مصر للاستثمار وأفضل البدائل لتنفيذ المشروع بما يتناسب مع متطلبات السوق المصري، مؤكدا خبرة الشركة النمساوية الكبيرة في هذا المجال وقدرتها على نقل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها بالخارج إلى مصر.
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