شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الأحد على رأسها "الشحن" بنسبة 4.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.5%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.8%، وصعد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.4%، 1.3%، على التوالي، وقفز قطاعا مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، وزاد قطاع العقارات بنسبة 1.1%.

كما قفز قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.6%، واستقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 596.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 24.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 64.8 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 308.4 ألف جنيه، 59 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 18516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 7750 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 5505 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 5511 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة.