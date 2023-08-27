شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالغرفة الهندسية: إعفاء الصناعة من الضرائب 5 سنوات يوفر سيولة مالية للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء الصناعات الاستراتيجية والمهمة من الضرائب لمدة 5 سنوات ، مؤكداً أنها خطوة مهمة جداً خاصة مع احتياجات المصانع للسيولة المالية موضحا أن " المبالغ التي كانت توجه من المصانع لسداد الضرائب الأخري عدا القيمة المضافة ستصبح سيولة مالية لدى المصانع ومن ثم تستخدمها في سد حاجات المصانع".

وأضاف في تصريحات خاصة ل"الخليج 365 " أن القطاع الصناعي كان يدفع عدة أنواع من الضرائب حيث يدفع المصنع ضريبة المدغة و ضريبة المرتبات وضريبة الدخل العام وخصم 1% ارباح تجارية وصناعية، ومن ثم يجب أن يكون قرار مجلس الوزراء موضحاً لأنواع الضرائب التي سيتم الإعفاء منها 5 سنوات .

وأوضح محمود محسن، أن المصانع في حاجة إلي السيولة المالية لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتي قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلي الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت 60%، الأمر الذي خلق بعض الأعباء أمام القطاع الإنتاجي ومع إزالة هذه التحديات وتوفير احتياجات الصناعة من الخامات الإنتاجية ورفع جزء من الأعباء الضريبة عن الصناعة فإن ذلك يخلق مناخ ملائم للخروج من الأزمة الحالية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

ووجه الرئيس بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات