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كل ما تريد معرفته عن بريكس بلس بعد انضمام مصر و5 دول جديدة

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القاهرة - سامية سيد - منذ إعلان  رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، دعوة 6 دول جديدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة على رأسها مصر ؛لتصبح عضوة فى البريكس، ستبدأ فى 1 يناير 2024 وهناك ردود أفعال عالمية حول توسيع مجموعة بريكس وتحولها الى بريكس بلس .. تعرف على التفاصيل .

1 - بريكس هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية BRICS المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادى بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

2 – سيصبح اسم المجموعة بريكس بلس بعد انضمام مصر و5 دول لتصبح 11 دولة .

3 - تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 42 % من سكان العالم.

 4 – يمثل اقتصادات دول البريكس بلس نحو 32% من الناتج المحلى العالمى .

5 - نحو 40 دولة اهتمت بالانضمام إلى مجموعة دول بريكس، 22 منها قدمت طلبات رسميا .  

6 – اختيار الدول الست لأنها الأكثر استقرارا وعدم وجود نزاعات كبيرة مع جيرانها .

7 -  تمثل دول بريكس نحو 25% من تجارة العالم .

 8 - عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة فى يكاترينبورج بروسيا فى يونيو  .2009  

9 -  انضمت دولة جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010، فأصبحت تسمى بريكس بدلًا من بريك سابق.

10 – بريكس تسعى لنظام اقتصادى عالمى جديد لا يعتمد على الدولار في المقام الأول ويشجع العملات المحلية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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