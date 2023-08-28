شكرا لقرائتكم خبر عن مد الألياف الضوئية لـ 77 قرية وإنشاء وتطوير 1019 برج محمول ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تنفيذ تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى، وذلك فى إطار مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".

انتهت الوزارة من مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى بنهاية 2022 كما نفذت

1019 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة بواقع إنشاء 443 برج محمول جديد، وتطوير 576 برج محمول.

علاوة على تطوير 741 مكتب بريد وتزويدها بماكينات الصراف الآلى، بالاضافة الى التواجد فى 333 مجمعا خدميا لتوفير الخدمات البريدية.

أيضا وفى إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة رقمية تم التثقيف الرقمى وتنمية المهارات الرقمية لنحو 34960 مواطناً فى قرى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" فى 20 محافظة، كما تم تأهيل كوادر المعرفة الرقمية من الفئات المؤثرة مجتمعيًا داخل القرى المستهدفة للمساهمة فى نشر الوعى الرقمى حيث تم تدريب 761 مواطناً من المكلفات ورائدات المعرفة والأئمة الواعظين من وزارة الأوقاف والمُيسرات من المجلس القومى للمرأة.

كذلك تم الانتهاء من تأهيل 3335 من العاملين بدواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية التابعة لها، القائمين على مشروعات "حياة كريمة علاوة على الانتهاء من النموذج التجريبى من منصة حياة كريمة رقمية بهدف خلق مجتمع رقمى تفاعلى.