شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 28-8-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سوق الدواجن يشهد استقرار ملحوظ بالتزامن مع توفير الحكومة للكميات المطلوبة من الأعلاف للمزارع الداجنة مما انعكس على الأسواق لتسجل تراجعات ملحوظة في الربع الثاني من 2023.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلي أن سعر كرتونة البيض في المزرعة فتسجل 114 جنيها وتصل المستهلك 127 إلى 132 جنيها وسعر الكرتونة البلدى 121 جنيها وتصل المستهلك بسعر 137 إلى 142 جنيها وسعر كرتونة البيض الأحمر 116 جنيها وتصل المستهلك 132 إلى 137 جنيه