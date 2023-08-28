سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 28-8-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين الموافق 28-8-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والإسلامية والأجنبية والمصرية المختلفة.

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء و 30.95 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، حقق مستوى صرف عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وعرض بنك القاهرة، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ومازال سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك بلوم مصر عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحافظ سعر الدولار اليوم على مستواه الأخير في بنك البركة عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.