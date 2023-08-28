شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الهجرة والأمن بالاتحاد الأوروبى: زيادة أعداد اللاجئين يمثل ضغط على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جرازيلا ريتسا رئيس قطاع الهجرة والأمن والحوكمة بوفد الاتحاد الأوروبي، إن زيادة عدد اللاجئين في مصر يعتبر عامل ضغط كبير، أخذا في الاعتبار الوضع الحالي في دولة السودان، وأن إجمالي عدد اللاجئين الموجودين في مصر حاليا يصل إلى 9 ملايين لاجئ.

وأضافت جرازيلا ريتسا خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم حول الدراسة التشخيصية حول آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر، أن هناك مجموعة من المقترحات قيد النقاش فيما يخص هجرة اليد العاملة من بينها إقامة مركز وطني للمواهب والبيانات لخدمة دول الاتحاد الأوروبي والدول التي في حاجة إلى اليد العاملة، مشيرة إلى أن عام 2023 هو عام المهارات، مشيرة إلى ضرورة ربط المهارات باحتياجات سوق العمل.