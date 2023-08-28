انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفض أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط سعر جرام الذهب 20 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1497 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1924 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2245 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 نحو 2566 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1916 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 1.06 دولار بنسبة 0.06%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.