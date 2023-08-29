شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مفهوم العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت job gig وأنواعه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى مصطلح العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت ”gig ُ ” من الموسيقى ويمكن فهمه على أنه عمل لمرة واحدة يدفع للعامل مقابله عند إنجاز مهمة معينة، أو لفترة محددة.

والموسيقيون الذين يعملون بهذا الأسلوب لا يتوقعون التسجيل فى الاستوديو نفسه فى اليوم التالى أو العزف مع الفرقة نفسها فى الليلة التالية.

وهذا النوع المحدد من العمل بحسب تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولى منشور على موقعه الرسمى، هو الذى يتم تداوله من خلال منصات الإنترنت التى لا يكون العامل فيها موظفا فى المؤسسة التى تقوم بتشغيل المنصة.

وتعمل المنصة كوسيط بين العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت والشخص أو الشركة التى تحتاج إلى إنجاز العمل، ويمكن أن تكون المهام مدفوعة الأجر gigs هى تقديم الطعام، وخدمات النقل والمواصلات عبر تكنولوجيا المعلومات، وأعمال الرعاية، وتحرير الصور، وإدخال البيانات، والترجمة، والتصميم، وتطوير البرمجيات، وما إلى ذلك.

ويتم التوفيق بين العرض العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت والطلب الشركة أو الشخص الذى يريد إنجاز العمل إما من خلال تطبيق أو موقع على شبكة الإنترنت. وتوفر هذه المنصة بنية تحتية تشاركية لمثل هذه التفاعلات التى تشمل هياكل، وقواعد حوكمة للعمل الذى سيتم تنفيذه والعمل على إنجازه من خلال خوارزمية، وعادة ما يتم الدفع للعمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت بنظام المشروع أو بالقطعة أو بنظام الساعة.

وهناك نوعان من العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت من خلال المنصات:

الأول العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت فى محل معلوم، حيث تخصص المنصات الرقمية عمال ملموسا و/أو يتم تقديمه إلى العميل/الزبون فى مكان مادى )على سبيل المثال، التاكسى، وخدمات التوصيل، والرعاية المنزلية، والخدمات المنزلية أو العمل من خلال منصة 2 وما إلى ذلك.

الثانى فرص العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، التى تتضمن مهام أو تكليف بأعمال مثل تحرير الصور، أو إدخال البيانات، أو تصميم مواقع الويب، أو تطوير البرمجيات التى يتم تنفيذها وتسليمها عبر الإنترنت من جانب العمالة المكلفة بالعمل. وهناك نوعان من العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت.

أولها فرص العمل الحر عبر الإنترنت lancing-e ــ يتم هذا العمل فى إطار مشروعات أكبر حجما يتم تنفيذها على مدى فترات أطول، وتشمل فى العادة مهام معقدة تستهدف عمالة من أصحاب المهارات فوق المتوسطة أو العالية - على سبيل المثال، تطوير البرمجيات، وتصميم الجرافيك، والتسويق الإلكترونى.

وثانيها الأعمال الصغرى أو متناهية الصغر Microwork ــ تأتى هذه الأعمال فى إطار مشروعات ومهام مقسمة إلى مهام فرعية صغيرة يمكن للعاملين عن بعد إنجازها فى ثوان أو دقائق من خلال منصات إلكترونية )، وعادة ما يحصل العاملون الذين يؤدون الأعمال الصغرى/متناهية الصغر على مبالغ صغيرة من المال عن كل مهمة يتم إنجازها، وهو ما يمكن القيام به فى كثير من الأحيان باستخدام مهارات القراءة والحساب الأساسية. وتشمل هذه المهام تحرير الصور، ونسخ النصوص، وإدخال البيانات، والأعمال متناهية الصغر تواجه مستوى أقل من المعوقات مقارنة بفرص العمل الحر عبر الإنترنت )lancing-e)، مما يجعلها فرصة جاذبة لتوليد الدخل للأفراد العاطلين عن العمل الذين لا يمتلكون مهارات متخصصة كبيرة.