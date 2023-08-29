شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة قيمة مضافة للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول فى رؤيتها وأهدافها منذ انطلاقها عام 2016، تطوير الشركات القائمة وزيادة قدراتها الإنتاجية وإضافة طاقات وكيانات جديدة تدعم خطط النمو والتنمية التى تقوم بها الدولة المصرية فى كافة المحافظات.

وتحظى مشروعات البتروكيماويات ذات القيمة المضافة باهتمام القيادة السياسية والحكومة وسيتم العمل على الاسراع بالانتهاء منها وفق المخطط لها نظرًا لما لها من أهمية كبرى فى سد جانب مهم من احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمنطقة العلمين الجديدة وهى قيمة مضافة للصناعة بمصر وثمرة من ثمار تطوير البنية الأساسية، وأنه لا تهاون فيما يخص تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البعد البيئى وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال تفقده أرض مشروعات البتروكيماويات الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة والتى تتمثل فى انطلاق المرحلة الأولى لمشروعات السيلكون المعدنى والصودا آش ومشتقاتها وغيرها من المشروعات المخططة وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- عام 2023 شهد تأسيس مشروعات تتم لأول مرة بمصر لمنتجات الصودا آش، ومنتجات السليكون.

2- أرض المشروع مخطط أن تضم المشروعين وأيضًا مشروع المرافق والخدمات اللوجستية لخدمة المشروعات بالمنطقة والتجهيزات التى قامت بها بتروجت فى أرض المشروعات إقامتها سور خرسانى بطول حوالى 12كم لتأمين الأرض، تم تنفيذ مكوناته بيارد بتروجت بالعلمين.

3- يهدف مشروع الصودا آش (كربونات الصوديوم) إلى إنتاج حوالى 600 ألف طن سنويًا وذلك إلى جانب مشتقاتها مثل الصودا آش الخفيفة والصودا آش الثقيلة وبيكربونات الصوديوم، بالإضافة إلى منتجات ثانوية مثل السليكا المترسبة وكربونات الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم.

4- جارى اختيار المقاول العام، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 685 مليون دولار.

5- بهدف مشروع العلمين للسيلكون المعدنى إلى استغلال 130 ألف طن سنويًا من خام الكوارتز فائق النقاوة المتاح محليًا لإنتاج 45 ألف طن سنويًا من مادة السيليكون المعدنى كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية حوالى 172 مليون دولار.

6- يعد المشروع ضمن المشروعات الاستراتيجية والقومية، وتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية وجارى إعداد كراسة الشروط والمواصفات لاختيار المقاول العام.