شكرا لقرائتكم خبر عن 298 ألف طن ارتفاعا فى الاستهلاك المحلى من البوتاجاز مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعا طفيفا فى الاستهلاك المحلى من البوتاجاز فى شهر مايو الماضى، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 298 ألف طن بينما كانت نحو 275 ألف طن فى شهر مايو من العام الماضى 2022، بزيادة بلغت نحو 23 ألف طن.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن ارتفاع الاستهلاك صاحبه أيضا ارتفاع طفيف فى حجم استيراد البوتاجاز من الخارج خلال نفس الفترة، حيث بلغ نحو 155.4 ألف طن فى شهر مايو الماضى، مقابل 139 ألف طن فى شهر مايو من عام 2022، بزيادة بلغت نحو 16 ألف طن فقط، بينما بلغ حجم الإنتاج نحو 148 ألف طن فى مايو الماضى، مقابل 160 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع طفيف بلغ 12 ألف طن.

وسجل الاستهلاك المحلى من البوتاجاز تراجعا طفيفا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ نحو 309.3 ألف طن فى شهر ديسمبر الماضى، مقابل 332 ألف طن فى شهر ديسمبر عام 2021، بتراجع بلغ حجمه نحو 22.7 ألف طن، وسجل استيراد البوتاجاز نحو 206.2 ألف طن فى شهر ديسمبر الماضى، مقابل 148 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 58.2 ألف طن.