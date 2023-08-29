شكرا لقرائتكم خبر عن الاستهلاك المحلى من السولار يسجل مليونا و258 ألف طن مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الاستهلاك المحلى من السولار ليصل إلى مليون و258 ألف طن فى شهر مايو الماضى، بينما كانت مليون و148 ألف طن فى شهر مايو 2022، بزيادة بلغت نحو 110 أطنان.

وسجل الإنتاج المحلى من السولار فى نفس الفترة نحو 869 ألف طن فى شهر مايو الماضى، مقابل نحو 977 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 108 آلاف طن.

ويواصل الاستهلاك المحلى من السولار ارتفاعه منذ بداية العام الجارى، حيث بلغ حجم الاستهلاك من السولار نحو مليون و186 ألف طن فى شهر يناير الماضى، مقابل نحو مليون و154 ألف طن فى شهر يناير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 32 ألف طن.

وارتفع الاستهلاك المحلى من السولار فى شهر مارس الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وسجل حجم الاستهلاك نحو مليون و216 ألف طن، بينما كان مليون و127 ألف طن خلال فترة المقارنة، أما الإنتاج المحلى من السولار فقد شهد فى المقابل ارتفاعا طفيفا حيث سجل 839 ألف طن فى شهر مارس الماضى، مقابل 827 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 12 ألف طن.