شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تعلن ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4385 مكتبا على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفاع عدد مكاتب البريد الحكومية إلى 4385 مكتب على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من يناير - مارس 2023، مقارنة بنحو 4330 مكتب بنهاية يناير - مارس 2022، بمعدل نمو سنوى 3.66%.

وبلغ متوسط السكان المخدومين من مكتب بريد نحو 24.174 ألف مواطن فى الفترة من يناير - مارس 2023 مقارنة بنحو 21.620 ألف مواطن فى الفترة من يناير - مارس 2022.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد 4.83 مليون مستفيد بنهاية الفترة من يناير - مارس 2023 مقارنة بنحو 6.01 مليون مستفيد بنهاية يناير - مارس 2022.