شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه من المقرر اليوم عقد اجتماعا يضم كافة الوزارات والجهات والهيئات المشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات في مصر، والبالغ عددها نحو 17 وزارة، وذلك لمراجعة ما تم من أعمال خلال الفترة الماضية واستعدادا لإطلاق الاستراتيجية في القريب، بعد عقد المؤتمر الرئيسي للجنة العليا لإطلاق الاستراتيجية.

وعزا اللواء خيرت بركات في تصريحات صحفية، تعطل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمدة عامين إلى الأحداث التي ترتبت على ظهور جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

واستؤنفت أعمال التحضير للاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات من خلال التخطيط لتشكيل لجنة عليا لوضع تلك الاستراتيجية، بموجب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2630 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 11 ديسمبر عام 2018.

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات إطاراً وطنياً يهدف لتطوير النظام الإحصائي الوطني وتعميم وإدماج الإحصاءات في وضع السياسات وفي عمليات التخطيط، إلى جانب إنتاج بيانات ومعلومات تلبي احتياجات المستخدمين، والعمل على ضم مختلف القطاعات وغيرها من أصحاب المصلحة إلى منظومة الإحصاءات الوطنية، ورغبة من الدولة للاستجابة إلى التحديات التي تفرضها فجوات البيانات، واطلاق ثورة للبيانات، وبناء قدرات إحصائية، إلى جانب تطبيق عملية استشارية شاملة تضم كافة منتجي الإحصاءات ومستخدميها، وصنّاع القرار، والشركاء التقنيين والماليين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجامعات.