شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 2235 جنيها للجرام بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم اليوم الثلاثاء تحرك للمرة الثانية وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2235 جنيها للجرام عقب تراجع أمس 30 جنيها.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2554 جنيها.

عيار 21 يسجل 2235 جنيها.

عيار 18 يسجل 1916جنيها.

الجنيه الذهب 17880 جنيها.





توقعات أسعار الذهب إغلاق الذهب الأسبوع الماضي فوق المستوى 1910 دولار للأونصة أعطى للذهب ميزة إيجابية بعض الشيء، ولكنه يبقى في نطاق حيادي قد يدفع الأسعار إلى التحركات العرضية بين مستويات 1910 – 1925 دولار للأونصة، خاصة بعد انتهاء التشبع في البيع على المؤشرات الفنية التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الذهب الأسبوع الماضي.

منطقة المستوى 1925 دولار للأونصة هي المقاومة الثانوية حالياً واختراقها يصل بالذهب إلى منطقة المقاومة الرئيسية حول المستوى 1930 – 1940 دولار للأونصة التي تشمل المتوسط المتحرك لـ 50 يوما و100 يوم بالإضافة إلى المستوى التصحيح بنسبة 50%.

بينما في حالة الهبوط يواجه الذهب المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة، وفي حالة كسره يفتح الباب لمنطقة 1885 – 1880 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب في مصر بعد أن فشل الذهب في اختراق المستوى 2300 جنيه للجرام عيار 21 عاد إلى التراجع كما أشرنا في تقريرنا السابق واستهدف المستوى 2250 جنيه للجرام بتجميع الزخم الكافي للعودة إلى الصعود.

استطاعت أسعار الذهب التداول تحت المستوى 2250 جنيه للجرام خلال جلسة اليوم في انتظار تحقيق كسر صريح لهذا المستوى وحدوث اغلاقات يومية أسفله، الأمر الذي يفتح الطريق لمزيد من التراجع في أسعار الذهب حتى المستوى 2230 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 2200 جنيه للجرام.