سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 29-8-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 29-8-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والإسلامية والأجنبية والمصرية المختلفة.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، 30.75 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وعرض بنك سايب، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر ميد بنك، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.