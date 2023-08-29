شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم: الشراكة مع القطاع الخاص غيرت الصورة الذهنية للعامل الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الشراكة مع القطاع الخاص أدت إلى تغيير الصورة الذهنية للعامل الفنى في مصر، وذلك بعد توفير الجانب التدريبي العملى المناسب للعمالة الفنية المدربة.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء أكاديمية السويدي الفنية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل المنطقة الصناعية السخنة اليوم، أن الطلب على العمالة الفنية المصرية المدربة بالمدارس التطبيقية أصبح كبيرا وفرص العمل متوافرة قبل تخرج الطالب من المدرسة، كما أن هناك دول أوروبية أصبح لها طلب على خريجى المدارس التطبيقية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة دشنت منذ فترة قريبة مدرسة باسم “العباقرة“، سينضم لها الـ5 طلاب الأوئل من كل سنة تعليمة حتي الثانوي.

وأشار إلي أن هذه المدرسة ستنال العديد من المزايا، منها توفير منح لإكمال الدراسة في الخارج بعد الثانوية، فضلا عن برامج تدربيبة واكتشاف مهارات الطلاب.

وأضاف أن الوزارة تطمح في تأسيس مدرسة مشابهة للعباقرة الفنيين من الطلاب، متابعا قيام المؤسسات الوطنية الخاصة مثل السويدي بانشاء مدرسة فنية سيساعد في توفير طلاب لديهم القدرة علي العمل واكتساب مهارات في فترة قياسية إذ أنه سيتم تطبيق الدراسة بشكل عملي مستمر.