هبوط في سعر الذهب اليوم الإثنين

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

وخلال تعاملات أمس الإثنين، هبط سعر جرام الذهب 30 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1487 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1911 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2230 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 نحو 2549 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1923 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد 3.03 دولار بنسبة 0.16%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.