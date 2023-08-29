شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية: نتفاوض مع مستثمرين لاستغلال أرصفة بميناء شرق بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الهيئة تتفاوض حاليا مع مستثمرين سواء محليين او اجانب لشغل واستغلال 1.5 كيلو أرصفة بميناء شرق بورسعيد.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية في تصريحات صحفية على هامش وضع حجر أساس اكاديمية السويدي اليوم، إن الدولة كانت انتهت من انشاء الأرصفة على مساحة 5 كيلو في ميناء شرق بورسعيد، تم التعاقد على 3,5 كيلو حتى الآن.

وأوضح جمال الدين أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع موانئ أبو ظبي لإقامة عدد من المشروعات في ميناء السخنة، منها رصيف سياحي وآخر متعدد الأغراض "البضائع" ورصيف صب سائل، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بحث العديد من الفرص المتاحة في الأرصفة والتفاوض مع المستثمرين عليها، منها التفاوض على محطة للغلال في ميناء السخنة.

ولفت جمال الدين إلى أن المنطقة استطاعت جذب استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023، جزء منها في المناطق الصناعية وجزء في الموانئ منها رصيف الحاويات وصوامع الاسمنت الـ 9 في العريش وشرق بورسعيد، بما يصل لنحو 50 مشروع، علما بأن هناك 50 مشروعا أخرى جاري التفاوض والاتفاق عليهم.

واحتفلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الاسبوع الماضي بتدشين عقد التزام محطة حاويات رقم 2 بميناء شرق بورسعيد، المصنف رقم 10 على مستوى موانئ العالم في مجال الحاويات في 2022، وذلك بعد أعمال التطوير التي تمت بالأرصفة والتعاقد عليها بالكامل، حيث يشمل عقد الالتزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بنظام BOT بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT، بهدف تزويد الميناء بالبنية التحتية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحيوية، ومنها هذه المحطة باعتبارها نشاطًا رئيسيًا متطلبًا بالميناء.

كما احتفلت بإعلان عقد التزام المحطة متعددة الأغراض الذي يشمل تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة، التي سيجري تنفيذها على رصيف بطول 900م، وساحة تداول بضائع بمساحة 380 ألف م2، باستثمارات تراكمية 65 مليون دولار، ومتوقع أن يوفر المشروع نحو 550 فرصة عمل مباشرة، وتقام المحطة بالرصيف الغربي لميناء شرق بورسعيد لصالح تحالف شركتي سكاي لوجستيك وريلاينس، بنظام B.O.T.قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.