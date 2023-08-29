شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 10جنيهات لتسجل 2225 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تراجعا مقداره 10جنيهات قبل قليل، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2225 جنيها للجرام عقب تراجع أمس 30 جنيها، وشهد الذهب انخفاضا بحوالي 40 جنيها خلال اليومين الماضيين.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2543 جنيها.

عيار 21 يسجل 2225 جنيها.

عيار 18 يسجل 1907 جنيهات.

الجنيه الذهب 17800 جنيه.





توقعات أسعار الذهب وفشل الذهب في اختراق المستوى 2300 جنيه للجرام عيار 21 ليعود إلى التراجع واستهدف المستوى 2250 جنيها للجرام بتجميع الزخم الكافي للعودة إلى الصعود، ثم هبط إلي 2225 جنيها للجرام.

واستطاعت أسعار الذهب التداول تحت المستوى 2250 جنيها للجرام خلال جلسة اليوم في انتظار تحقيق كسر صريح لهذا المستوى وحدوث إغلاقات يومية أسفله، الأمر الذي يفتح الطريق لمزيد من التراجع في أسعار الذهب حتى المستوى 2230 جنيها للجرام ومن بعده المستوى 2200 جنيه للجرام.