شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 84.36 دولار لخام برنت و79.99 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 84.36 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.99 دولار للبرميل.

وقال الدكتور فؤاد بوقري المستشار الاقتصادي، إن قرار المملكة العربية السعودية تمديد الخفض الطوعي للنفط العام المقبل، ليس قرار دولة واحدة، وإنما هناك 8 دول من منظمة "أوبك +" اتخذت هذا القرار في شهر أبريل الماضي، وقررت أن تخفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية عام 2024م.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية دينا سالم في برنامج "المراقب" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التخفيض كان بنسبة مليون و666 برميل يوميًا، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية هي القائدة في الخفض الطوعي بمقدار مليون برميل.

وأوضح أنه قد تم تنفيذ هذا القرار من قبل المملكة العربية السعودية ابتداء من شهر يوليو الماضي 2023، لافتا إلى أن هناك مراجعة شهرية لدراسة نتائج هذا القرار من قبل دول منظمة الأوبك، وتأتي روسيا كدولة ثانية بمقدار 500 مليون برميل يوميا، وخفضت الإنتاج في شهر أغسطس بمقدار 300 مليون برميل.

وأشار إلى أن هذه التخفيض جاء بهدف، وهو ليس فقط عملية رفع أسعار البترول، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو استقرار أسعار البترول وتحديد سعر عادل للمنتجين وللدول المستهلكة، وخاصة الدول النامية.