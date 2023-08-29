تراجع أسعار الذهب.. والجرام يخسر ٤٠ جنيها

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بقيمة 40 جنيها خلال اليومين الماضيين، ، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق، 2225 جنيها للجرام.

وفشل الذهب في اختراق المستوى 2300 جنيه للجرام عيار 21 ليعود إلى التراجع واستهدف المستوى 2250 جنيها للجرام بتجميع الزخم الكافي للعودة إلى الصعود، ثم هبط إلي 2225 جنيها للجرام.

واستطاعت أسعار الذهب التداول تحت المستوى 2250 جنيها للجرام خلال جلسة اليوم في انتظار تحقيق كسر صريح لهذا المستوى وحدوث إغلاقات يومية أسفله، الأمر الذي يفتح الطريق لمزيد من التراجع في أسعار الذهب حتى المستوى 2230 جنيها للجرام ومن بعده المستوى 2200 جنيه للجرام.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وكان الذهب قد تراجع من 2550 إلى مستويات 2210 جنيهات للجرام، وسط توقعات بمزيد من التراجع مع انتظام دخول الذهب مع العائدين من الخارج عقب الغاء كافة الرسوم الجمركية مع استثناء ضريبة القيمة المضافة.

جاء قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك في ظل الحرص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب وذلك بعد التحركات الاستثنائية في أسعار الذهب الفترة الأخيرة.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الثلاثاء، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 يسجل 1907 جنيها .

عيار 21 يسجل 2225 جنيها .

عيار 24 يسجل 2543 جنيهات .

الجنيه الذهب 17800 جنيها .

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الشهور الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.