شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. 18.7% ارتفاعا فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والسودان خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الثلاثاء 29-8-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية لعل أبرزها ارتفاع بنسبة 18.7% فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والسودان خلال 2022، وتأكيد وزارة الإسكان أن حجم الاستثمارات بـ15مايو خلال 9 سنوات يُعادل 5 أضعاف ونصف ما تم بـ36 عاما.

الإحصاء: 18.7% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والسودان خلال 2022

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتسجل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.2مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.7%.

وزارة السياحة والآثار تبحث استعدادات بدء موسم العمرة الجديد

قامت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، بالتوجه لمحافظة الإسكندرية، حيث قامت بالمرور على مكتب غرفة عمليات السياحة الدينية بها، وذلك للتأكد من سير العمل به والوقوف على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة ببدء موسم العمرة وكذلك بدء التحضير المبكر لإجراءات موسم الحج المقبل، وذلك في إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لموسم العمرة الجديد.

الإسكان: حجم الاستثمارات بـ15مايو خلال 9سنوات يُعادل 5 أضعاف ونصف ما تم بـ36عاما

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة 15 مايو، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورئيس جهاز مدينة 15 مايو.

اقتصادية قناة السويس: التكامل المحرك الرئيسي للعمل داخل المنطقة

قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن التكامل هو المحرك الرئيسي للعمل داخل المنطقة الاقتصادية، حيث تركز المنطقة في خطتها الاستراتيجية 2020-2025، على تحقيق التنمية المستدامة بصورة متكاملة من خلال مراعاة (البعد الاجتماعي، والبيئي، والاقتصادي)؛ وذلك للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات الاستثمار في المنطقة ضمن رؤية مصر 2030.

غرفة الصناعات الغذائية تشيد بتوجيهات الرئيس بإعفاء الصناعة من الضرائب

أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات علي أن توجيهات السيد الرئيس بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية خطوة مهمة نقدرها كمجتمع صناعي وتعطي مؤشر واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية التي تعاني من مشاكل وتحديات كبيرة يجب علي الجميع حكومة ومجتمع أعمال العمل معا لمواجهتها.

صناعة الحبوب: طرح 923 ألف طن قمح فى البورصة ساهم في ضبط أسعار الدقيق

أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية،أن طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التموينية أكثر من 923 ألف طن قمح خلال الفترة الماضية ساهم في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق.

رئيس المنطقة الاقتصادية: نتفاوض مع مستثمرين لاستغلال أرصفة بميناء شرق بورسعيد

أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الهيئة تتفاوض حاليا مع مستثمرين سواء محليين او اجانب لشغل واستغلال 1.5 كيلو أرصفة بميناء شرق بورسعيد.

شعبة النقل: حوافز الرئيس السيسى للصناعة غير مسبوقة فى تاريخ مصر

أشاد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، د. عمرو السمدوني، بالحوافز التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعة المصرية.

انتهاء المرحلة الأولى من ترميم بازليكا الأشمونين بمحافظة المنيا

أنهت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة كولورادو والعاملة بموقع الأشمونين بمحافظة المنيا أعمال ترميم وإعادة تركيب أعمدة الجرانيت الضخمة الموجودة بالجهة الشمالية من بازليكا الأشمونين والتي تم بنائها فوق أطلال معبد بطلمي، تكريسا للسيدة العذراء مريم، خلال القرن الخامس الميلادى.