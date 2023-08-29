شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29-8-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29-8-2023.

إيقاف التداول على 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والمصرية للدواجن، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وطاقة عربية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.267 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 669.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.98%، والعرب على 6.46%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 119.4 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 7.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 49.9 مليون جنيه، 85.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 18629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 22573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 7797 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 5569 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 5413 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.732 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 9.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.557 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 8.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.22%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.22%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 3.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.62%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.42%.

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 6.050 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.04%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 36.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.52%.