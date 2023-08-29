شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة ديزني بيتش للاستثمار بقيمة 30.9 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة ديزني بيتش للاستثمار خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 7910 سهم بقيمة 30.9 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على شركة جنين للتجارة والاستثمار بحجم تداول 50 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه، وصفقة شركة أف أند بي للأغذية والمشروبات بحجم تداول 29.5 ألف سهم بقيمة 2.95 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 292.4 ألف سهم بقيمة 44.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 74 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.267 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 669.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.98%، والعرب على 6.46%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 119.4 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 7.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 49.9 مليون جنيه، 85.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 18629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 22573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 7797 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 5569 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 5413 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة.