أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 29-8-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 29-8-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.267 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والمصرية للدواجن، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وطاقة عربية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.267 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 669.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.98%، والعرب على 6.46%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 119.4 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 7.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 49.9 مليون جنيه، 85.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 18629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 22573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 7797 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 5569 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 5413 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وبالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 175 ألف سهم، 200 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على الترتيب، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 34.5 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 1.2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، والمطورون العرب القابضة، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 16725 سهم، 7.1 مليون سهم، 60 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وسبيد ميديكال عدد 65.8 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، شراء المساهم أحمد طارق خليل علي عدد 8.96 مليون سهم بسعر 0.605 جنيه بقيمة إجمالية 5.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 17.935% إلى 18.03%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، شراء المساهم محمد ممدوح الماوي عدد 17 ألف سهم بسعر 31.027 جنيه بقيمة إجمالية 527.5 ألف جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 9.9463% إلى 10.0258%، ونفذت الصفقة من خلال شركة القاهرة للسمسرة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 21.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 16.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 122%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 14.5 مليار جنيه مقارنة مع 9.1 مليار جنيه بنسبة نمو 162%.

وحققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي مبيعات 2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 23.05%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 147.4 مليون جنيه مقارنة مع 273.5 مليون جنيه بنسبة نمو 46.12%.

وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، صافي مبيعات 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 903.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 121.2 مليون جنيه مقارنة مع 25.4 مليون جنيه.

الشرقية-إيسترن كومباني

قالت شركة الشرقية-إيسترن كومباني، إنه لم يتم إبلاغها بأي مستجدات بخصوص بيع المساهم الرئيسي (الشركة القابضة للصناعات الكيماوية) للعروض المقدمة لشراء نسبة لا تتجاوز 30% من حصتها البالغة 50.59%.

أوراسكوم كونستراكشون

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، عن توقيع عقد بين شركتي أوراسكوم للإنشاءات وشركة إيجل هيلز العقارية لبناء مشروع Resort Soul Luxury Beach بقيمة 1.9 مليار جنيه، لإنشاء أعمال البناء بالمنطقتين الثالثة والرابعة (Flow – Breeze) ضمن المرحلة الأولى بالمشروع، والتي سيتم الانتهاء منها في 1020 يومًا.