سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30-8-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 30-8-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والإسلامية والأجنبية والمصرية المختلفة.

استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

ومازال سعر الدولار في بنك مصر محافظًا على مستواه الأخير عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك المصري الخلجيي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض بنك البركة، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح بنك قناة السويس، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك سايب، وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.