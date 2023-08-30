في هذا الموعد.. «جهينة» تقرر رفع أسعار عبوات لبن بخيره ورايب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن شركة "جهينة: للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار عدد من منتجاتها بدءا من يوم 1 سبتمبر المقبل.

وقال المنوفي، في تصريحا لموقع "مصراوي"، إن الشركة رفعت سعر عبوة اللبن 1 كيلو كامل الدسم وخالي الدسم ونصف دسم إلى 35.5 جنيه لتباع للمستهلك بنحو 38 جنيها.

ولفت إلى أن الشركة رفعت سعر كيس لبن "بخيره" نصف كيلو إلى سعر 15.36 جنيه جملة، لتباع 16.5 جنيه للمستهلك.

وأضاف أن الشركة رفعت كيس لبن "بخيره" 1 كيلو إلى 29.42 جنيه جملة، لتباع للمستهلك بسعر 31 جنيها.

وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة مع تطبيق الزيادة الجديدة بدءا من يوم 1 سبتمبر: