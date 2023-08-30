تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، تراجع أسعار الدواجن عند مستوي 55 جنيها تسليم أرض المزرعة مقابل 60 جنيها قبل أسبوع، لتبلغ قيمة الهبوط 5 جنيهات وهو ما انعكس على أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلكين لتسجل 65 جنيها.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن سوق الدواجن يشهد استقرارا ملحوظا بالتزامن مع توفير الحكومة للكميات المطلوبة من الأعلاف للمزارع الداجنة مما انعكس على الأسواق لتسجل تراجعات ملحوظة في الربع الثاني من 2023.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلي أن سعر كرتونة البيض في المزرعة تسجل 114 جنيها وتصل المستهلك 127 إلى 132 جنيها وسعر الكرتونة البلدى 122 جنيها وتصل المستهلك بسعر 137 إلى 142 جنيها وسعر كرتونة البيض الأحمر 116 جنيها وتصل المستهلك 132 إلى 137 جنيها.