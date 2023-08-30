شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرارات رئيس البورصة الجديد.. تغريم 21 شركة 125 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، 30 قرارًا بتغريم شركات مقيدة لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في أول اجتماعاتها بعد تولي أحمد الشيخ رئاسة البورصة منذ أسبوع.

وغرمت لجنة القيد بالبورصة، شركة بلتون المالية القابضة بقيمة 25 ألف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما غرمت اللجنة، 20 شركة بقيمة 5 آلاف جنيه، وهم القاهرة للدواجن، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وجينيال تورز، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وثقة لإدارة الأعمال والتنمية، وبلتون المالية القابضة، والأهلي للتنمية والاستثمار، والقلعة للاستثمارات المالية، وشركة مستشفى كليوباترا، وانتجريتد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي، وسبيد ميديكال، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وسبيد ميديكال، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وجولدن بيراميدز بلازا، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وتنمية للاستثمار العقاري، وعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وحديد عز.

وأرجعت اللجنة، سبب هذه الغرامات إلى مخالفة أحكام المادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفي ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023.

كما قررت اللجنة، قبول طلب 9 شركات وهم المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وإعمار مصر للتنمية، وجي بي كوربوريشن، والقابضة المصرية الكويتية، والمالية والصناعية والمصرية، ودايس للملابس الجاهزة، وابن سينا فارما، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والعربية للأسمنت، بإعادة العرض والعدول عن قرار لجنة القيد بشأن الالتزام المالي والتنبيه على الشركات بمراعاة الفقرة الأخيرة بالمادة (27) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.