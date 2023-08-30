شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ" تعلن آخر موعد للتسجيل بمدرستى بدر ودمياط 9 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بنظام التكنولوجيا التطبيقية من الآن وحتى انتهاء فترة التسجيل يوم 9/9/2023، وذلك من خلال الموقع الرسمى لمبادرة.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "ابدأ" قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير عدد من مدارس التعليم الفنى والتقنى بكل من مدينتى بدر ودمياط، حيث تم إطلاق المدارس الوطنية للعلوم التقنية #NTSS، وذلك طبًقا للمعايير الدولية بمختلف أنحاء الجمهورية فى المجالات والتخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية، والتى يحتاجها سوق العمل.

كما تم البدء فى تطوير مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات وتحويلها إلى اسم مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" فى مجال الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى تطوير المدرسة الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية، وتحويلها إلى مدرسة أيضا إلى اسم "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية"، فى مجالى الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن.

وللتقديم بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، يجب توفر الآتى:

1- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجة.

2- كما يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والسويس. لن يتم توفير إقامة للطلاب.

3- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2023.

أما الالتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط.. يجب توفر الآتى:

1- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجة.

2- كما يتاح التقديم للبنين فقط من محافظات دمياط، وبورسعيد، والدقهلية، والإسكندرية، والسويس. لن يتم توفير إقامة للطلاب.

3- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2023.

إذا كنت ترغب/ى بالتقديم على الالتحاق بإحدى المدرستين ،يرجى عمل مسح لكود الQR الموجود أسفل الصورة للدخول على رابط الموقع الخاص بالتقديم.

https://ebda.com.eg/