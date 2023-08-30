متحف الحضارة يستقبل عددا من طلاب الجامعات المصرية من ذوى الهمم

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مجموعة من طلاب الجامعات المصرية من ذوى الهمم، وذلك بالتعاون مع إدارة معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

وأعرب الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف عن كامل سعادته بهذه الزيارة والتى تأتى فى إطار الدور الحيوى والفعال الذى يقوم به المتحف لتعزيز حقوق ذوى الهمم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وإتاحة وتيسير زيارتهم داخل المتحف.

وكان فى استقبال هؤلاء الطلاب فيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، والدكتور كريم قنديل من العلاقات العامة بالمتحف، حيث قدمت لهم فيروز فكرى نبذة عن المتحف ودوره الهام كمؤسسة ثقافية وتراثية، كما تعرفوا على ما يقدمه المتحف من أنشطة تراثية وفعاليات ومعارض فنية مختلفة.

ثم قام الطلاب بزيارة قاعات المتحف المختلفة صاحبهم خلالها عدد من أمناء المتحف، حيث قدموا لهم شرحا وافيًا عن كنوز المتحف الأثرية، وكيف أنها تبرز إبداعات الحضارة المصرية من كنوز أثرية ومعمارية وتراثية، وهو ما يظهر فى سيناريو العرض المتحفى والذى أشاد به كل زائرى المتحف.

وفى نهاية الزيارة، أعرب الطلاب عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه فى المتحف من كنوز أثرية، وسعادتهم بتواجدهم فى هذا الصرح العظيم والذى يشهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة، كما حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية.

يذكر أن المتحف القومى للحضارة المصرية يولى اهتمامًا خاصًا بذوى الهمم، حيث يحرص دوما على رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم وتأهيله لاستقبال السياحة الميسرة من ذوى الهمم، بالإضافة إلى توفير منشورات عن المتحف بطريقة برايل.