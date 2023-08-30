أخبار البورصة اليوم الأربعاء 30-8-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 30-8-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.273 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العربية للمحابس، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والعربية للصناعات الهندسية، وجنوب الوادى للأسمنت، والمصرية للدواجن، واراب للتنمية والاستثمار العقارى، ومصر للأسواق الحرة، ومينا للاستثمار السياحى والعقارى، ويوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.273 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 908.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.2 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.69%، والعرب على 5.33%، واستحوذت المؤسسات على 27.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.85%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 169.9 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 178.4 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 18818 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 22710 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 7876 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5585 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 5443 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وبالم هيلز للتعمير، والعروبة للسمسرة فى الأوراق المالية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 80 ألف سهم، 200 ألف سهم، 200 ألف سهم، 27.9 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة البنك التجارى الدولى (مصر) 1000 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 5 آلاف سهم، 5002 سهم، على التوالى، وباع مساهم رئيسى بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 200 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 15.3 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 2.6 مليون سهم، 1000 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ورواد السياحة-رواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 3724 سهم، 54 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون، إيرادات بلغت 1.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023، وبلغ صافى الربح العائد للمساهمين قيمة 98.7 مليون دولار فى النصف الأول من عام 2023، وبلغ الرصيد النقدى الصافى 163.1 مليون دولار فى 30 يونيو عام 2023.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض قدره 4.524 مليون جنيه خلال شهر يوليو عام 2023 مقابل 1.845 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام المالى السابق.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض قدره 3.43 مليون جنيه خلال شهر يوليو عام 2023 مقابل 2.509 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام المالى السابق.

القابضة المصرية الكويتية

قالت الشركة القابضة المصرية الكويتية، أن استكمال صرف استثمار 170 مليون دولار لحفر عدد 2 بئر غاز بمنطقة حقل امتياز شمال سيناء البحرية، واستكمال مشروع مصنع إنتاج الخشب المضغوط، واستكمال كافة الأعمال لزيادة القدرة التشغيلية لمحطة كهرباء، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ شراء حصص أقلية بالشركات التابعة.

بالم هيلز

قالت شركة بالم هيلز للتعمير، أنه لا يوجد وضع يد على أراضى للشركة فى الساحل الشمالى، وأن هذه المنطقة فى حوزة بالم هيلز للتعمير منذ بداية المشروع، ولذا لا يوجد أى التزام مالى على الشركة، يأتى ذلك ردًا على خبر بشأن إلزام شركة الإسكان تحمل تعويضات واضعى اليد للجزء غير المنمى على مساحة 27.5 فدان.