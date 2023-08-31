شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمدة تتصدر قائمة السلع الأكثر تصديرا إلى السودان عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للسودان لتصل إلى 929.2 مليون دولار عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 12.4%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 509.4 مليون دولار عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.1%.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى السودان عام 2022، وهى على الترتيب.

1. أسمدة بقيمة 159.3 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 123.8 مليون دولار.

3. منتجات مطاحن بقيمة 75.5 مليون دولار.

4. ملح وكبريت بقيمة 51.5 مليون دولار.

5. ملابس بقيمة 48.8 مليون دولار.

وإجمالا ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسودان لتسجل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.2مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 18.7%.