شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات تدعيم وتوسعة الشبكة القومية للغازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التوسع فى الشبكة القومية للغازات مطلبا أساسيا لنشر وتعظيم استخدامات الغاز الطبيعى لمواكبة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التى تشهدها البلاد حاليا وبنهاية عام 2022 تضاعفت أطوال الخطوط الرئيسية للشبكة القومية لتصل 8264 كم بطاقة نقل 262 مليون م3 يوميًا،وفيما يلى أهم مشروعات التوسع فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية وكانت كالتالى، فى إطار تدعيم وتوسعة الشبكة القومية للغازات الطبيعية قامت الشركة المصرية للغازات الطبيعية بالانتهاء من:

1- تنفيذ خط غاز التينة غرب / ميت نما قطر 42 بوصة بطول 167 كم.

2- محطة فلترة وتخفيض وقياس برج العرب.

3- محطة فلترة وتخفيض وقياس ميدور وميداليك.

كذلك تم البدء فى مشروعات:

1- استكمال خط ازدواج عبر سيناء قطر36 بوصة بطول 15كم.

2-خط السليمانية شمال الجيزة قطر 42 بوصة بطول 20كم.

3- خط تغذية محطة كهرباء الفيوم قطر 16 و24 بوصة بطول40 كم.

4- محطة فلترة وتخفيض وقياس كهرباء الوليدية الدائمة.

وفى إطار تدعيم توصيل الغاز للمناطق الصناعية، جارى الانتهاء من تنفيذ مجموعة من الخطوط بطول 14كم لتدعيم المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والانتهاء من المشروعات اللازمة لتوصيل الغاز لعملاء جدد بالمناطق الصناعية والإشراف على تنفيذ الشبكات الداخلية لـ72عميلا بالعاشر من رمضان و5 عملاء بالإسكندرية.