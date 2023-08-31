شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة فورورد للصناعات الرياضية بقيمة 14.6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة فورورد إيجيبت للصناعات الرياضية وكرة القدم خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 14.6 مليون جنيه، كما تم تنفيذ صفقة على شركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة بحجم تداول 83.5 ألف سهم بقيمة 8.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة أف أند بى للأغذية والمشروبات بحجم تداول 20 ألف سهم بقيمة 2 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.8 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 41 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.273 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 908.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.2 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.69%، والعرب على 5.33%، واستحوذت المؤسسات على 27.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.85%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 169.9 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 178.4 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 18818 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 22710 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 7876 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5585 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 5443 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة.