شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدواجن فى الأسواق اليوم.. الفراخ بـ65 جنيها والبيض 114 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر كيلو الفراخ فى الأسواق اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 ويسجل 65 جنيها للمستهلكين كما تسجل أسعار الفراخ مستوى 55 جنيها تسليم أرض المزرعة، كما يشهد سوق الدواجن استقرار ملحوظ بالتزامن مع توفير الحكومة للكميات المطلوبة من الأعلاف للمزارع الداجنة، مما انعكس على الأسواق لتسجل تراجعات ملحوظة فى الربع الثانى من 2023.

أما عن أسعار البيض فقد سجل سعر كرتونة البيض فى المزرعة فتسجل 114 جنيها وتصل المستهلك 127 إلى 132 جنيها وسعر الكرتونة البلدى 122 جنيها وتصل المستهلك بسعر 137 إلى 142 جنيها وسعر كرتونة البيض الأحمر 116 جنيها وتصل المستهلك 132 إلى 137 جنيها.

وطالب سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، بتفعيل البورصة الرئيسية الدواجن بالقليوبية لأن ذلك ينتج عنه تحديد سعر الكيلو بشكل عادل حسب التكلفة الفعلية والعرض والطلب، حتى تناسب الأسعار المنتجين والمستهلكين.

كما طالب بتطبيق قانون 70 لسنة 2009 الذى يفيد بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، من أجل ضبط رفع السعر على المستهلك وتقليل حلقات التداول الوسيطة، يساعد ذلك على توفير منتج ذات جودة عالية للمستهلك وفضلا عن خلوه من الأمراض.