شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق فعاليات معرض IFA برلين بمشاركة كبرى الشركات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات معرض إيفا IFA برلين، أحد أكبر المعارض الدولية فى أوروبا، خلال الفترة من 1 إلي 5 سبتمبر 2023، بمشاركة العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة الإلكترونيات.

ومعرض IFA فى برلين من أقدم المعارض الصناعية فى المانيا، متخصص في الأجهزة الاستهلاكية والترفيهية، وتشارك فيه العديد من كبرى الشركات العالمية، مثل بيكو وسامسونح وهواوى وتشويبا و ال جي وغيرها من الشركات.

ومعرض إيفا من أقدم المعارض العالمية حيث بدا عام 1924 في مدينة برلين، وكان مختصاً بتقنيات الراديو ويعرف قديما باسم معرض راديو برلين - ويقام بشكل سنوى.

وعلى مدى تاريخ انعقاد المعرض انطلقت العديد من التقنيات والابتكارات العالمية لأول مرة، منها الأقراص المدمجة والتلفاز الملون وأول جهاز راديو مخصص للسيارات.

منذ تأسيس المعرض حتى الآن تم إضافة مختلف أنواع التكنولوجيا المنزليه والاستهلاكية إلى المعرض.

تعرض المعرض للتوقف لمدة 10 سنوات ما بين الأعوام 1940 - 1949 ثم عاد في عام 1950 ليقام بشكل دوري كل عامين حتي عام 2005 ومنذ ذلك الوقت أصبح حدثا سنويا مرة أخرى ليقام بشكل مستمر فى شهر سبتمبر من كل عام فى برلين.