شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة المتحدة للسيارات بقيمة 22.9 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المتحدة للتسويق والسيارات بحجم تداول 3870 سهم بقيمة 22.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة نورس الغردقة للمشروعات السياحية بحجم تداول 156.4 ألف سهم بقيمة 15.7 مليون جنيه، وصفقة على شركة أتو ماركت للتجارة-الغلبان جروب بحجم تداول 120 ألف سهم بقيمة 12 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 10.9 مليون سهم بقيمة 74.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 57 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 54.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 42.18%، والعرب على 3.25%، واستحوذت المؤسسات على 54.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 38.3 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 57.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.4 مليون جنيه، 96.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18873 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 22708 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 7900 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 5450 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1393 نقطة.