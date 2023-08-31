شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل 39 شعبة بغرفة القاهرة التجارية لتنشيط القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن عشرى رئيس الغرفة التجارية للقاهرة عن فتح باب الانضمام للجمعيات العمومية والترشح لعضوية مجالس إدارات الشعب التجارية التى انتهت دوراتها بنهاية 31 / 8 / 2023، والبالغ عددها حوالى 39 شعبة في مختلف القطاعات، وذلك فى ضوء لائحة النظام الأساسى للشُعب النوعية للغُرف الصادرة بموجب القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2003 .

وأكّد رئيس غُرفة القاهرة على أن إعادة تشكيل هذه الشُعَب يأتي ضمن الخطة العامة لمجلس إدارة الغرفة لتنشيط كافة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية المنتسبة للغرفة ، وتطويرها وتنميتها بما يتواكب مع توجهات الدولة ، خاصة أن هذه الأنشطة داعمة للاقتصاد القومي وتمثل القاعدة الرئيسية له.

وتتمثل الشُعَب التجارية التي سيتم إعادة تشكيل مجالس إدارتها في " شُعبة تجار البقالة ، شُعبة المستوردين ، شُعبة أصحاب شركات السياحة والطيران ، شُعبة تجار الثروة الداجنة ، شُعبة أصحاب محلات الكوافير وصالونات الحلاقة ومستلزماتها ، شُعبة القصابين ، شُعبة تجار قطع غيار السيارات ، شُعبة أصحاب مراكز الاتصالات ، شُعبة تجار الأخشاب ، شُعبة تجار وصناع الأدخنة ، شُعبة وكلاء وموزعى وتجار السيارات ، شُعبة مستغلى محاجر الرخام ، شُعبة مستوردى الحاصلات الزراعية وتجار الحبوب ، شُعبة تجار الأسماك ، شُعبة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، شُعبة مستخلصى الجمارك ، شُعبة أصحاب المدابغ وتجار الجلود الخام ، شُعبة البصريات ، شُعبة تجار الخردوات والأدوات الكتابية ، شُعبة تجار العطارة ، شُعبة أصحاب الشركات العاملة فى مجال حماية البيئة ، شُعبة تجار الآلات ومهمات المكاتب ، شُعبة صناعة وتجارة الأحذية والمنتجات الجلدية ، شُعبة تجار العدد اليدوية ، شُعبة تجار أجهزة إطفاء الحريق ومعدات الأمن الصناعى ، شُعبة تجار الحدايد والبويات ، شُعبة تجار ومنتجى الخلاصات العطرية والغذائية ، شُعبة أصحاب محلات الكشرى شُعبة منتجى الإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح ، شُعبة تجار الدقيق ، شُعبة التصوير ومستلزماته والمنتجات الكيماوية للتصوير الفوتوغرافى ، شُعبة تجار الآلات الموسيقية ، شُعبة تجار الأسمدة والمخصبات الزراعية ، شُعبة تجار الحديد التجارى ، شُعبة تجار الزجاج والبللور ، شُعبة أصحاب المطاعم ، شُعبة مصممى الأزياء والخياطين ، شُعبة أصحاب محطات البترول ، شُعبة تجار وأصحاب محلات التحف ومنتجات خان الخليلي "

وتهيب الغرفة التجارية بمزاولى هذه الأنشطة التجارية والراغبين فى الانضمام للجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعَب التجارية مراجعة إدارة الشُعَب التجارية بمقر الغرفة بمقرها ( 4 ميدان الفلكى – باب اللوق ) لاستيفاء الاستمارة المُعدَّة فى هذا الشأن ، وعلى راغبى الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعَب إيداع خزينة الغرفة التأمين المُقرر ، وقالت الغرفة إنه سيتم تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشُعَب وإخطار المتقدمين عقب استيفاء الإجراءات المُتَّبعة .

وعن مدة استقبال طلبات الانضمام للجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعَب ، قالت الغرفة إنها ستبدأ من 3 سبتمبر 2023 حتى أكتوبر 2023 ، على أن يتم تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشُعَب التى استوفت إجراءات تشكيلها تباعًا .

وطالبت الغرفة بأهمية إحضار صور المستندات بعض المستندات للاطلاع عليها وهي " صحيفة القيد بالسجل التجارى ( سارى ) - إيصال سداد رسوم الغرفة واشتراك الشُعبة لعام 2023 - بطاقة الرقم القومى للمُرشح - البطاقة الضريبية - البطاقة الاستيرادية فى حالة شُعبة المستوردين ( سارى ) - صحيفة الحالة الجنائية موجهة للغرفة التجارية بالقاهرة ( مرشحى مجلس إدارة )