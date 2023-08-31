شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 31-8-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 31-8-2023.

إيقاف التداول على 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والدولية للمحاصيل الزاعية، وريكاب للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأوراسكوم المالية القابضة، وطاقة عربية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 54.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 42.18%، والعرب على 3.25%، واستحوذت المؤسسات على 54.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 38.3 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 57.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.4 مليون جنيه، 96.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18873 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 22708 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 7900 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 5450 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1393 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- طاقة عربية بسعر إغلاق 11.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.63%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.541 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.18%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 10.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.58%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.03%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سببينالكس) بسعر إغلاق 3.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 10.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.739 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.52%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 10.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.95%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 10.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.04%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 7.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.92%.