شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع إنتاج الميلامين ومشروعين لإنتاج البتروكيماويات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس الشركة القابضة للبتروكيماويات بالتنسيق مع شركة موبكو تحقيقا للتكامل مع الشركات التابعة واستغلال الفائض من منتجاتها،مشروع إنتاج الميلامين بأرض شركة موبكو بتكلفة تقديرية 260 مليون دولار، الذى يهدف إلى استغلال 57ألف طن سنويا من محلول اليوريا وزيادة قيمتها المضافة، وذلك لإنتاج 40 ألف طن سنوياً من منتج الميلامين لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلى وتأمين المواد الأولية لمشروع مشتقات الميثانول وتصدير الفائض.

وفى ضوء رؤية الشركة القابضة للبتروكيماويات لإنتاج البتروكيماويات الخضراء للحفاظ على البيئة ومواكبة التوجه العالمى لتقليل التأثير الضار الناتج عن طرق التخلص من منتجات البلاستيك وغيرها من المخلفات، يجرى حالياً دراسة مشروع إنتاج البلاستيك القابل للتحلل بطاقة إنتاجية 75 ألف طن سنوياً الذى يعتمد تصنيعه على مصادر حيوية مثل الجلوكوز والسكر الخام، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 600 مليون دولار ومن المقترح تنفيذه بشركة سيدبك.

وكذلك مشروع تحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت لاستخدامه كمادة خام لتصنيع البولي إيثيلين بشركة سيدبك، ويهدف إلى إنتاج الوقود من مخلفات البلاستيك بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً بطريقة التحلل الحراري والتكسير الهيدروجينى وهو أحدث نهج متبع لإعادة تدوير البلاستيك،حيث إن نجاح هذه المشروعات العملاقة يعد تتويجاً لما حققته الشركة القابضة للبتروكيماويات على أرض الواقع من الخطة الطموحة لوزارة البترول والثروة المعدنية فى تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية.