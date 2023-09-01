شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة كميات الغاز لجنوب الوادى لـ 18 مليون م3 يوميا.. توسعات محطة ضواغط دهشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الشركة المصرية للغازات الطبيعية العمل فى مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور5،6 والذى يهدف إلى زيادة الكميات المدفعة من الغاز الطبيعي لمنطقة جنوب الوادى بمقدار 18 مليون م3 يومياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الغاز الطبيعى لقطاعات الاستهلاك المختلفة وكذلك احتياجات الشركة الوطنية للتكرير بأسيوط (أنوبك).

ويتضمن المشروع تركيب وحدات لاسترجاع الطاقة المهدرة Waste Heat Recovery) وتوليد الكهرباء بقدرة 24 ميجاوات من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا المطبقة Organic Rankine Cycle (OrC) دون أي استهلاك إضافي للوقود وهو ما يؤدى لخفض الانبعاثات الكربونية بفضل عملية استعادة الحرارة من عوادم التربينات الغازية بمقدار 120ألف طن سنوياً، وتم الانتهاء من 73٪ من حجم الأعمال بالمشروع.

ويعد التوسع فى الشبكة القومية للغازات مطلبا أساسيا لنشر وتعظيم استخدامات الغاز الطبيعى لمواكبة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التى تشهدها البلاد حاليا وبنهاية عام 2022 تضاعفت أطوال الخطوط الرئيسية للشبكة القومية لتصل 8264 كم بطاقة نقل 262 مليون م3 يوميًا،وفيما يلى أهم مشروعات التوسع فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية وكانت كالتالى، فى إطار تدعيم وتوسعة الشبكة القومية للغازات الطبيعية قامت الشركة المصرية للغازات الطبيعية بالانتهاء من تنفيذ خط غاز التينة غرب / ميت نما قطر 42 بوصة بطول 167 كم ومحطة فلترة وتخفيض وقياس برج العرب ومحطة فلترة وتخفيض وقياس ميدور وميداليك.