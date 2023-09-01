تعرف على القطاعات الصناعية الأكثر ارتفاعا فى الإنتاج خلال يونيـو الماضي

القاهرة - سامية سيد - أظهرت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو 2023، الانشطة الاقتصادية التى شهد إنتاجيتها ارتفاعا وانخفاضا.

ويعتبر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية مؤشر قصير المدى يعبر عن التطورات التي تمت على قيم الإنتاج الصناعي خلال شهر الدراسة "باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية"، ويوضح الحقائق والبيانات التي تسهم في القدرة على التخطيط ورسم السياسات.

ويستخدم الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في المدى القصير من قبل رجال الأعمال باعتباره مؤشر هام في قراراتهم الدورية، كما يستخدم من قبل الحكومة في رصد وتتبع الأداء الاقتصادي، كما تستخدم السلسلة الزمنية للرقم القياسي في تحليل سلوك النظام الاقتصادي واختيار السياسات الاقتصادية الأفضل.