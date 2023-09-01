شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 124% زيادة فى حجم استثمارات جنوب سيناء بقيمة 9.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وعن محافظة جنوب سيناء فإن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 208 مشروعات، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة 9,2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 124% عن خطة عام 21/2022.
وحول التوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 22/2023 أشار تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 27%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2 مليار جنيه بنسبة 22%، ويخص التعليم العالى والبحث العلمى 1,9 مليار جنيه بنسبة 20% ثم الصحة 593,8 مليون جنيه بنسبة 7%، ثم قطاع الزراعة باستثمارات تبلغ 509,6 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 19%.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 22/2023 أشار التقرير إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 32%، ويخص قطاع الاسكان 2,3 مليار جنيه بنسبة 29%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1,1 مليار جنيه بنسبة 14%، ويخص قطاع الموارد المائية والرى 1,1 مليار جنيه بنسبة 14%، وقطاع التعليم العالى والبحث العلمى 225,4 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 675 مليون جنيه بنسبة 8%.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز