شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتابع تطورات مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته للإسكندرية، اجتماعين لمتابعة تقدم تنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة الانتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفاة تكرير ميدور، وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك ) بحضور مسئولي الشركتين وعدد من قيادات قطاع البترول.

وخلال اجتماعه لمتابعة تطورات تنفيذ واستكمال تشغيل مراحل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60% ، أكد "الملا"، أن الوزارة تعمل على المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا المشروع ، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذه، مشددا على أهمية وسرعة التنسيق بين الشركة و الشركات والجهات المعنية بالمشروع والعمل علي تذليل أي تحديات لضمان تنفيذ المراحل الاخيرة منه وفق البرامج الزمنية المقررة.



اجتماع وزير البترول وقيادات الوزارة

وأشار "الملا"، إلى أهمية توسعات زيادة الطاقة الانتاجية بالمصفاة في تحقيق أهداف الاستغلال الاقتصادي للإمكانيات والأصول وزيادة القيمة المضافة من انتاج مصفاة التكرير، مؤكدا ضرورة تطبيق الوسائل التكنولوجية والأفكار غير التقليدية لتقليل التكاليف والعمل بالتوازي علي الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته .

و خلال الاجتماع ناقش الوزير مع المسئولين بالشركة إجراءات استكمال وتشغيل الوحدات الجديدة في توسعات زيادة الطاقة الانتاجية بالمصفاة، حيث استعرض الكيميائي صلاح جابر رئيس الشركة برنامج العمل الجاري لاستكمال التوسعات ومعدلات التنفيذ الحالية والإجراءات المستهدفة لتشغيل الوحدات الإنتاجية الجديدة للمنتجات البترولية عالية القيمة بعد اكتمال التنفيذ لكافة مراحل المشروع.

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا لمتابعة خطة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لتنفيذ مجموعة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الأداء الإنتاجي.



وزير البترول يتابع توسعات مصفاة ميدور

وأكد "الملا"، خلال الاجتماع، أهمية مشروعات رفع كفاءة الأداء التي تنفذها الشركة والتي تأتي في توقيت مهم لمواصلة النمو و تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن مؤشرات الأداء الحالية للشركة تؤكد انها تسير علي الطريق الصحيح في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية الحالية التي اظهرت اهمية دور الشركة كأحد مصادر توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والزيوت الاساسية .

ووجه الوزير بالاستمرار وسرعة تنفيذ برامج ومشروعات التطوير والتحديث والصيانة بمشروعات ووحدات الشركة ، وكذلك الاستمرار في جهود رفع القيمة التنافسية للشركة و الاستغلال الامثل للإمكانيات والأصول وتنمية الموارد والتكامل الاقتصادي مع شركات البترول الأخرى في اطار رفع كفاءة التشغيل والاستثمار الامثل للإمكانيات .

ووجه الوزير بالعمل علي وضع رؤية للمشروعات والأنشطة المستقبلية وتعظيم استغلال الفرص والامكانيات المتاحة والاستثمار في تحسين كفاءة العاملين ، و كذلك بحث فرص المساهمة مستقبلا في مشروعات ومجالات التحول الطاقي ومصادر الطاقة الخضراء.



وزير البترول يتابع مشروعات اموك

و خلال الاجتماع استعرض المهندس عمرو لطفي رئيس شركة أموك التطور الملموس في دورها في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية الاساسية وخاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين والزيوت الأساسية.

كما استعرض التطور في تنفيذ حزمة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية بشركة أموك خلال العام المالي الأخير، والتي تم الانتهاء من تنفيذها مرحلياً وجاري استكمال المراحل التالية منها وفي مقدمتها مشروعات استغلال غازات الشعلة ( Amoc zero flare ) والذي يحقق مردودا بيئياً واقتصادياً، ومشروع رفع كفاءة شبكة البخار والمتكثفات لتوفير استهلاك الموارد، ومشروع أنظمة الحماية ضد الصواعق، ومنظومة التحول الرقمي ERP ، وهو ما يسهم عند اكتمال مراحل المشروعات في رفع الكفاءة لأعلي مستوياتها بمنشآت الشركة لافتاً إلى ارتفاع القيمة السوقية لسهم الشركة بشكل واضح خلال العام المالي الأخير .



وزير البترول يناقش خطط التوسعات المستقبلية للشركات

أوضح مساهمات أموك في مجالات المسئولية المجتمعية والتي شملت مجالات متعددة في مقدمتها إعادة تأهيل وتطوير القري المجاورة كقرية فلسطين بحي العامرية بالإسكندرية، وكذلك دعم منشآت الرعاية الصحية باحتياجاتها من الأجهزة المتطورة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة .