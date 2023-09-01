شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 87.22 دولار لـ"برنت".. و84 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعارالنفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، لتصل إلى 87.22 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84 دولار للبرميل.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن إكمال مشروع منع تسرب النفط من الناقلة صافر فى البحر الأحمر، يتطلب 22 مليون دولار، وقد قدمت الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمتبرعون من مختلف أنحاء العالم 121 مليون دولار لتمويل جهود منع وقوع الكارثة، وأن الأمم المتحدة وشركاءها يعولون على مزيد من الدعم السخى لإكمال هذه المهمة الحيوية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" أن الفريق المشارك في عملية نقل 1.1 مليون برميل نفط من الناقلة المتهالكة صافر إلى سفينة بديلة، قد أتم المهمة بنجاح، وأن إكمال هذا العمل يمثل نهاية فصل محوري في العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتصدي لخطر تسرب النفط في البحر الأحمر.

وقال "دوجاريك" إن شركاء العمل في مشروع صافر نجحوا في منع وقوع أسوأ الاحتمالات المتمثلة في حدوث تسرب نفطي تنتج عنه عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية كارثية، وأشار إلى أنه ثمة عملا مهما يتعين إكماله بما في ذلك تركيب عوامات متخصصة لرسو الناقلة البديلة الجديدة التي أطلق عليها اسم (اليمن) لتأمين التخزين الآمن للنفط، بالإضافة إلى سحب وإعادة تدوير الناقلة صافر.