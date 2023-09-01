شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 2200 جنيهًا للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 1-9-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار أسعار الذهب اليوم، الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 2200 جنيها للجرام، وشدد وزير الإسكان، على شركات المقاولات المُنفذة لمشروع موقع التجلي الأعظم ضرورة الانتهاء من تنفيذ مكونات المشروع المختلفة في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة.



سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 فى مصراستقرت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 2200 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 حوالي 2514 جنيها، وبلغ عيار 18 حوالي 1886 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17600 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 فى مصراستقرت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 2200 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 حوالي 2514 جنيها، وبلغ عيار 18 حوالي 1886 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17600 جنيه.

وزير البترول يتابع تطورات مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميدورتابع المهندس طارق الملا وزير البترول، تقدم تنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة الانتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفاة تكرير ميدور، وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك ) بحضور مسئولي الشركتين وعدد من قيادات قطاع البترول. وزير البترول يتابع تطورات مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميدورتابع المهندس طارق الملا وزير البترول، تقدم تنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة الانتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفاة تكرير ميدور، وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك ) بحضور مسئولي الشركتين وعدد من قيادات قطاع البترول.

أكد "الملا"، أن الوزارة تعمل على المتابعة المستمرة لسير العمل في مشروع مصفاة تكرير ميدور، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذه، مشددا على أهمية وسرعة التنسيق بين الشركة و الشركات والجهات المعنية بالمشروع والعمل علي تذليل أي تحديات لضمان تنفيذ المراحل الاخيرة منه وفق البرامج الزمنية المقررة.

وزير الإسكان يوجه الشركات بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير التجلى الأعظمعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا، مساء أمس؛ لمتابعة البرنامج الزمني للانتهاء من مختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، وشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، وممثلي الجهات المعنية. وزير الإسكان يوجه الشركات بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير التجلى الأعظمعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا، مساء أمس؛ لمتابعة البرنامج الزمني للانتهاء من مختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، وشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، وممثلي الجهات المعنية.

وشدد وزير الإسكان، على شركات المقاولات المُنفذة للمشروع ضرورة الانتهاء من تنفيذ مكونات المشروع المختلفة في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، ووجه مجموعة العمل المعنية بالإشراف على المشروع، بالمتابعة الدورية الحثيثة لمدى التزام شركات المقاولات بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، وإعداد تقارير عن الموقف التنفيذي يتم عرضها على وزير الإسكان مباشرة، كما وجه بضرورة الإدارة الرشيدة للمشروع بما يتلاءم مع قيمته.