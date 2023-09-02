شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 ملاحظات للمركزى للمحاسبات على قوائم الشركة العامة لاستصلاح الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- استهداف مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2023/2024 إيرادات نشاط بمبلغ 182 مليون جنيه مقابل 247 مليون جنيه إيرادات نشاط مستهدفة للعام المالي 2022/2023 بنقص بمبلغ 65 مليون جنيه منها 40 مليون جنيه بحوالي نسبة 22% إيرادات غير مؤمنة بعقود بيعية أو إيضاح لطبيعتها، وذلك تحت مسمى أعمال بنية أساسية متوقعة دون إيضاح لطبيعة تلك الأعمال ومدى وجود عقود بيعية لها من عدمه.

2- استهدفت الموازنة تحقيق إيرادات بمبلغ 12 مليون جنيه تمثل قيمة مبيعات أراضي الشركة دون إيضاح لمساحة وبيان تلك الأراضي في ظل اعتماد الشركة بشكل أساسي على مبيعات الأراضي المملوكة لها في تحقيق إيرادات دون محاولة الوصول للتشغيل الاقتصادي الأمثل.

3- استهدفت الشركة بمشروع الموازنة تحقيق صافي ربح في 30 يونيو عام 2024 بنحو 412 ألف جنيه مقابل 220 ألف جنيه صافي ربح مستهدف في 30 يونيو عام 2023 بنسبة 13% فقط من صافي الربح الفعلي للشركة في 31 ديسمبر عام 2022 والبالغ 3.021 مليون جنيه.

4- استهدفت الموازنة تحقيق إيرادات متوقعة بمبلغ 2 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2024 تمثل قيمة تنفيذ الأعمال المتبقية بمحطة الطويسه، ومحطة بلانة، على الترتيب، وتبين توقف الأعمال بتلك المشروعات، الأمر الذي يشير إلى عدم استهداف الشركة الانتهاء من تنفيذ أي جزء من تلك الأعمال أو تحقيق أية إيرادات منها خلال العام المالي الحالي 2022/2023.

5- استهدفت الموازنة تحقيق إيرادات استثمار بنحو 6.5 مليون جنيه عن مشروعات الشركة الثلاث خلال فترة الموازنة للعام المالي 2023/2024 دون إيضاح تلك المشروعات والإيراد المتوقع لكل مشروع على حده.

6- تم إعداد الموازنة الاستثمارية بإجمالي مبلغ 10.5 مليون جنيه، ولم توضح الموازنة مصادر التمويل اللازمة لتحقيق الموازنة الاستثمارية والتي سيتم تنفيذها ذاتيًا.

7- لم تستهدف الموازنة اتخاذ أي إجراءات لتصريف المخزون الراكد، والبالغ تكلفته طبقًا للبيان المقدم من قطاع المخازن في 31 ديسمبر عام 2022 نحو 7.243 مليون جنيه بخلاف المتواجد بفرع الشركة بليبيا، والبالغ 2.106 مليون جنيه، والتي تمثل قيمة الأصناف التي لم يتم عليها أي حركة مخزنية خلال 10 سنوات.